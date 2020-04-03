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Haberler Spor Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak

04.04.2020, 02:02

Başkan Erdoğan, koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, kendisine teşekkür eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna cevap vererek, "... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'nun teşekkür mesajını yanıtladı.

"HATIRASI HEP YAŞAYACAK"

Onur Taşcıoğlu, Twitter'dan Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.


Başkan Erdoğan da Taşcıoğlu'nun mesajını yanıtlayarak, "Sevgili Onur; Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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