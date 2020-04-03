Beşiktaş’ın Demba Ba sevdası

Beşiktaş'ın, maddi sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda kadrosundan birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanması adeta menajerlerin iştahını kabartırken siyahbeyazlı ekibe birçok futbolcu teklif edilmeye başlandı. Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Demba Ba, Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil. Beşiktaş yönetimi gelecek ve gidecek oyuncular için teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporunu bekliyor. Demba Ba'nın ismi teknik heyete sunulacak ve Yalçın'ın onay vermesi durumunda eski yıldız için girişimler başlayacak.