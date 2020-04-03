Denizlispor’da yine erteleme

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Deniz-lispor, korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle ara verilen sezonda antrenman-lara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Daha önce 26 Mart'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, topbaşı tarihini ilk olarak 30 Mart'a, ardından da 2 Nisan'a alındığını açık-lamıştı. Horoz'da toplanma tarihi 3. kez erte-lendi. Yeşil-siyahlılarda, yeni toplanma tarihi ise 6 Nisan Pazartesi günü olarak açıklandı. Teknik direktör Bülent Uygun, "İnsan-ların evde kalması gerekli. Devleti-mizin aldığı kararları en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi. Ligle-rin 9-10 Mayıs ya da en geç 16-17 Mayıs'ta başlamasını beklediğini söyleyen Uygun, "Ziraat Türkiye Kupası iptal olabilir belki. Ya da başka bir çözüm olabilir. Sıkışık bir lig maratonu bizi bekliyor" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP