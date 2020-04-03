SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Deniz-lispor, korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle ara verilen sezonda antrenman-lara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Daha önce 26 Mart'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, topbaşı tarihini ilk olarak 30 Mart'a, ardından da 2 Nisan'a alındığını açık-lamıştı. Horoz'da toplanma tarihi 3. kez erte-lendi. Yeşil-siyahlılarda, yeni toplanma tarihi ise 6 Nisan Pazartesi günü olarak açıklandı. Teknik direktör Bülent Uygun, "İnsan-ların evde kalması gerekli. Devleti-mizin aldığı kararları en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi. Ligle-rin 9-10 Mayıs ya da en geç 16-17 Mayıs'ta başlamasını beklediğini söyleyen Uygun, "Ziraat Türkiye Kupası iptal olabilir belki. Ya da başka bir çözüm olabilir. Sıkışık bir lig maratonu bizi bekliyor" diye konuştu.
SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da yine erteleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.