Fener saldırıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Linton Maina’yı gözüne kestirdi.

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 'mali kriz' nedeniyle takas yine önemli bir gündem maddesi olacak. Sarı-lacivertlilerin, Bundesliga 2 temsilcisi Hannover'ın genç yıldızı Linton Maina için de bu formülü işletmeyi düşündüğü belirtildi. Scout ekibi tarafından olumlu rapor verilen 20 yaşındaki sağ kanat için Alman ekibine Nürnberg'te kiralık oynayan Frey ile Düsseldorf'a gönderilen Zanka'nın önerileceği iddia edildi.

ALMANYA'DAN TALİBİ VAR

Bu sezon Bundesliga 2'de 2 gol ve 7 asistlik performansıyla göz dolduran Maina için Fenerbahçe'ye iki rakibin daha çıktığı öğrenildi. Alman basının haberine göre Bundesliga ekiplerinden M'Gladbach ile Köln'ün de genç oyuncuyu istediği ifade edildi.