Göz-Göz’ün yeni gözdesi Halil

8 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten 27 yaşındaki oyuncuyu Alman ekipleri Köln ve Freiburg, İspanyol temsilcileri Alaves ile Celta Vigo ve Süper Lig’den de Beşiktaş kadrolarına katmak için bastırıyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonuna giren Göztepe'nin yıldız futbolcusu Halil Akbunar, transferin yeni gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekibinin alt-yapısından yetişen ve 8 yıldır sarıkırmızılı ekibin kadrosunda yer alarak en uzun süre forma giyen oyuncu olan Halil'e yurtdışından teklif yağıyor. 27 yaşındaki futbolcuyu Almanya'nın Köln ve Freiburg ekipleri bir süre önce takibine almıştı.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Sarıkırmızılı yıldız orta saha oyuncusunun İspanyol ekipleri Alaves ve Celta Vigo'nun da gündemine girdiği öğrenildi. İki kulübün de önümüzdeki günlerde Halil için sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalması bekleniyor. Sarıkırmızılı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için Süper Lig'den Beşiktaş da baskısını sürdürüyor. Göztepe yönetiminin, Halil'i elden çıkarmayı düşünmediği ancak cazip bir teklif karşısında satışı gündeme getirebileceği belirtildi. Göztepe'nin A-2 takımına 2011-2012 sezonunda Antalyaspor'dan transfer edilen Halil, aynı sezonun devre arasında dönemin teknik direktörü Cihat Arslan döneminde ihtiyaç nedeniyle A takım kadrosuna alınmıştı. Genç yaşına rağmen kısa sürede kendini ispatlayan ve kadronun değişmez ismi olan Halil, 8 yıllık süreçte değerini de 50 bin Euro'dan 1 milyon 400 bin Euro'ya çıkardı. 2015-2016 sezonunu Elazığspor'da kiralık olarak geçiren ve Halil, Göztepe'de forma giydiği 8 sezonda 14 farklı teknik direktörle çalıştı.



224 maçta 34 gol attı

Göztepe formasıyla A takımda ilk kez 2011-2012 sezonunda görev yapan Halil Akbunar, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, sarıkırmızılı takımda, 224 karşılaşmada görev yaptı, 34 gol kaydetti.

Burak HAKERLER