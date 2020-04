Haziran’a kadar askıda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyon Başkanları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin kaderi, kulüplerin ve sporcuların içinde bulunduğu durum ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Önceliğin insan sağlığı olduğunun vurgulandığı görüşmede federasyon başkanları ve kulüp temsilcileri devletin vereceği her türlü karara saygı duyacaklarını belirtirken, "Önceliğimiz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nın görüşü. Bu doğrultuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" denildi.



ETKİSİ GEÇİNCEYE KADAR

Liglerin kaderinin ne olacağı ile ilgili federasyonlar ve kulüpler kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken önlemleri masaya yatırırken liglerin ne zaman ve ne şekilde tamamlanabileceği ile ilgili de projelerini Bakan Kasapoğlu'na bildirdi. Yapılan görüşmeler sonunda liglerin virüsün etkisi geçinceye kadar Haziran ayına kadar askıya alınmasına karar verildi.



Her türlü senaryo masaya yatırıldı

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere ligler korona virüse göre ayalanacak. Bu süreçte federasyon ve kulüpler her türlü önlemleri alacak. Eğer ligler Haziran'da başlarsa kulüpler en geç Mayıs ayının 15'inde bir araya gelip çalışmalara başlayacak. Kulüpler hızlandırılmış şekilde maçların seyircisiz oynanması fikrine açık. Futbolda Maçların sadece bir kentte haftada iki gün oynanması da gündemde.



UEFA, 'Liglerinizi tamamlayın' diyor

Liglerin kaldığı gibi tescili ya da iptali gibi bir durumun söz konusu değil. Sonuçta ne kadar gecikme yaşanırsa yaşansın bu sezon tamamlanmalı ki gelecek sezon yani 2020-21 sezonu sağlıklı olarak başlayabilsin. Liglerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yeni sezon başlayacak. Ancak, kalan maçlar temmuz ayının başında oynanmaya başlarsa, tamamlanması ağustos sonunu bulacak ve doğal olarak bu ligler de yeni sezon geç başlayacak.



Yıldızlar indirime sıcak bakmıyor

Galatasaray da yönetim takımda en çok kazanan isimler Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda ile görüşüp maaşlarında indirim talep etti. Sadece bu dört futbolcunun bile anlaşmaları gereği alacağı rakam 17.6 milyon Euro yapıyor. Her ay futbolcularına 6 milyon Euro ödemek zorunda olan Galatasaray'ın bu süreçte ne yapacağı ise merak konusu.