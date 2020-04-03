Karşıyaka’da Arif formayı unuttu

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın tecrübeli ön liberosu Arif Cılak ilk 11'i unuttu. Ligde oynana son 5 maçta yedek soyunun orta saha oyuncusu, sadece üç maçta oyuna sonradan dahil oldu ve sahada 51 dakika kaldı. Son iki mücadelede olan Ağrı 1970 ve Elazığ Belediyespor karşılaşmalarında yedek soyunmasına rağmen şans bulamadı. Son dört sezondur takımın banko isimlerinden olan Arif Cılak, yeşil-kırmızılı ekipte ilk kez bu kadar maç üst üste yedek kaldı. Arif yokluğunda orta sahada kesici olarak Görkem, Harun, Özgür ve Fatih gibi isimler şans buldu. Karşıyaka altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu, Kaf- Kaf formasıyla 111 maçta 4 gol atarken 3 asist yaptı. Bu sezon ise 21 maçta bin 271 dakika görev yaptı.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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