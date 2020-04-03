Karşıyaka’da gergin bekleyiş

Hem ligde, hem de Avrupa’da zirve yarışı verirken korona virüs nedeniyle maçların iptal edilmesi Pınar Karşıyaka’yı fena köşeye sıkıştırdı. Yabancılarını gönderen KSK çıkacak kararlara odaklandı.

Basketbolda bu sezon başantrenör Ufuk Sarıca'yı yuvaya döndürüp kurduğu iddialı kadroyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, dünyayı kilitleyen korona virüs salgını nedeniyle durdurulan liglerde verilecek kararı bekliyor. Birçok kulübün virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istemişti. Aranın uzamasından sonra Pınar Karşıyaka da yabancı oyuncuları ülkelerine göndermişti. Yurt dışı uçuşlar geçici bir süreliğine sona erdirilirken Kaf-Kaf'ın yabancıları alınacak kararları evlerinde bekliyor. Bir çok kulüp oyuncuları ile anlaşmalarını feshederken Pınar Karşıyaka beklemeye başlamıştı.

ANLAŞMALARI SÜRÜYOR

Birçok kulüp, Basketbol Federasyonu'ndan ligin bu sezon için sonlandırılmasını talep ederken, KSK'nin Avrupa'da yer aldığı Europe Cup sezon sonuna kadar tamamen durdurulmuştu. Takıma evde egzersizleri aksatmamaları için özel program çıkaran yeşil-kırmızılılar oyuncularını yakın takipte tutuyor.



Sadece A.Efes ve F.Bahçe

Euroleague'nin kararını bekleyen Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes haricindeki tüm takımların ekonomik sıkıntıları da göze alıp yabancılarıyla tek tek vedalaştıkları öğrenildi. Federasyon ligi sonlandırma kararı alırsa ya bu yıl hiç oynanmamış kabul edilecek ya da mevcut puan tablosunda lider olan Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla lig tescil edilecek. Avrupa'da son olarak Yunanistan Ligi bu sezon hiç oynanmamış kabul edilerek iptal edildi.



Avrupa bilmecesi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararını Euroleague ve FIBA karar açıkladıktan sonra yeni haftada vermesi bekleniyor. Pınar Karşıyaka'nın en büyük favorisi olduğu Europe Cup'da sezon sonuna kadar tamamen durduran FIBA ise kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. FIBA'nın da sezonu tamamen iptal etmesi de en güçlü ihtimaller arasında.