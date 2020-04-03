Kartal’da operasyon

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ta yönetim altyapıya dönüş kararı aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın isimleri belirledi.

Süper Lig'in ertelenmesi sebebiyle içinde bulunduğu maddi sıkıntılar daha da büyük boyuta ulaşan Beşiktaş'ta yönetim, alt yapıya dönüş projesine hız verdi. Ekonomik dar boğazdan dolayı gelecek sezonda transfere yeterli bütçeyi ayırması mümkün gözükmeyen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la video konferans yöntemiyle bir araya gelerek alt yapıdaki oyuncular hakkında görüştü. A takıma genç oyuncuları alma projesine sıcak bakan genç çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın, U17 ve U19 ekiplerinden yakından takip ettiği 9 oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi.

AMACI İLK 11'E KOYMAK

Genç teknik adamın, takımın gelecekte omurgasını oluşturacak isimleri; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Halil Duman, İlkay İşler, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün ve Almos Kaan Kalafat olarak belirlediği bildirildi. Yeni sezonda hem düşük maliyetli bir ekip oluşturmak hem de takımı gençleştirmeyi planlayan Yalçın'ın, çoğunluğu zaman zaman A takımla idmanlara hatta maçlara çıkan oyuncuları geliştirip sonrasında ilk 11'e yerleştirmeyi amaçladığı belirtildi.