Menemen kaptanla şahlandı

Sarı-lacivertlilerde, Taşkın bu sezon ortaya koyduğu performansla alkış topluyor.

TFF 1. Lig'de kulüp tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un takım kaptanı Taşkın Çalış bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük alkış aldı. Üç sezondur İzmir ekibinde top koşturan 26 yaşındaki futbolcu kulüp tarihine de geçti. Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de bulanan Ekol Göz Menemenspor'un bu ligdeki ilk golünü Taşkın Çalış kaydetti. Teknik direktör Cenk Laleci, Taşkın Çalış'ın saha içi ve dışında örnek bir birey olduğunu belirtti.



TAKIMIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Taşkın kulübümüze geldiği günden beri çalışkanlığı, hırsı ve beyfendiliğiyle takımın hep banko ismi olmuştu. Bu sezonda oyun planımızda önemli bir yere sahip. Saha içi ve dışında sorumluluktan hiç kaçmıyor. Lider ve savaşçı bir yapısı var" dedi. Başarılı oyuncu bu sezon ligde 25 maçta 3 gol ve 3 asist yaparak takıma büyük katkı sağladı. Ekol Göz Menemenspor formasıyla sahaya çıktığı 99 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı ve 4 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'de de 34 maçta forma giydi, kariyerinde 262 mücadelede 45 gol kaydetti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ