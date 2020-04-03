Savunma hamlesi

Göztepe yönetimi, sol bek transferi için F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali’nin peşinde.

Göztepe yönetimi Süper Lig'de önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Transferde önceliği hücum hattına veren sarı-kırmızılıların yönetimi, dünyaca ünlü yıldızlara kanca atarken savunma için de arayışlara başladı.

TEMASA GEÇİLDİ

Sadece Berkan Emir'in forma giydiği alternatifsiz kalan savunmanın sol tarafına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ı aldı. Göz-Göz, İstanbul ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan gurbetçi oyuncuya menajeri kanalıyla teklifini iletti. Fenerbahçe'de son 8 sezondur forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli savunmacının kulübüyle ilgili belirsizliğini korurken, İzmir ekibi cazip bir teklifle Hasan Ali'yi renklerine bağlamak istiyor. Hasan Ali'nin de önceliği kulübü Fenerbahçe'ye verdiği ancak olumsuz bir durumda Göztepe'ye de olumlu mesaj gönderdiği öğrenildi. Futbola Almanya'nın Mainz 05 ekibinin altyapısında başlayan Hasan Ali, Kaiserslautern ekibinde de forma giydikten sonra Türkiye kariyerine Kayserispor ile başlamış ve burada 3 sezon oynadıktan sonra 8 yıllık F.Bahçe macerasına ise 2012-2013 sezonunda başladı.