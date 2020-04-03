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Haberler Spor Şenol Güneş’ten anlamlı bağış

’ten anlamlı bağış

Şenol Güneş’ten anlamlı bağış
Giriş Tarihi: 3.4.2020

teknik direktörü #BizBizeYeteriz kampanyasına 1 milyon lira ile dahil oldu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında duyurduğu #BizBizeYeteriz kampanyasına bağışlar gelmeye devam ediyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, kampayaya 1 milyon TL bağışta bulunduğu öğrenildi. Güneş, "Gün birlik olma, kenetlenme günüdür" dedi.

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Kampanyaya Futbol Federasyonu 1 milyon 923 bin, Başakşehir 2, Rizespor 1.5 ve Göztepe 1 milyon lira ile katılıp başlangıç yaparken Denizlispor, Sivasspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve G.Birliği de dahil olmuştu. Birçok federasyon ile birlikte amatör kulüpler de kampanyaya katılırken bir çok sporcu da maaşlarıyla oluşuma destek verdi.

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