Soner’den forma jesti

Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Kovid-19 virüs salgını dolayısıyla karantinaya giren taraftarlara forma jestiyle moral verdi. Soner, resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'a karşı giydiği maç forması ve ısınmaya çıktığı efsane formayı takipçileri arasında yapacağı çekilişle iki kişiye hediye edeceğini duyurdu. Soner, "Moralimizi yüksek tutmamız gereken bu günlerde sizlerden şanslı iki kişiye hediye vererek biraz da olsa kafamız dağılsın istedim. Benim için önemi çok büyük olan bu iki formayı aranızdan iki kişiye hediye etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.