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Haberler Spor Trabzon’dan dev harekat

Trabzon’dan dev harekat

Trabzon’dan dev harekat
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, radarına Frank Boya'yı aldı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bizzat keşfettiği 23 yaşındaki önlibero, Obi Mikel'in yerine düşünülüyor. Oyunun defansif kısmında çok etkili olan Boya, 1.90'lık boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Belçika'nın Mouscron kulübünde görev yapan Boya, bu sezon 28 lig maçına çıktı. 2 gol, 1 asistlik de skor istatistiği yakaladı.

SONG, BOYA'YA KEFİL OLDU
Süper Lig'e verilen arada harekete geçen bordo-mavili yönetim, oyuncu cephesiyle ilk temaslara başladı. Boya'nın Trabzonspor'un ilgisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. 2008-2010 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen Song'a, vatandaşı Boya soruldu. Kamerun Milli Takımı'nın efsanelerinden olan Song'un Frank Boya için oldukça iyi referanslar verdiği öğrenildi.

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