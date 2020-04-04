Altay’da Tavares kayıp

Geçen sezon devre arasında Portekiz temsilcisi Tondela’dan transfer olan Yeşil Burun Adalı 30 yaşındaki oyuncu, eski performansına ulaşamadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın geçen sezon devre arasında Portekiz ekibi Tondela'dan kadrosuna kattığı Helder Tavares ile yeni sezonda anlaşıp anlaşmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrası eski performansına bir türlü ulaşamayan Yeşil Burun Adalı 30 yaşındaki futbolcunun, liglerin tamamlanmasından sonra İzmir ekibindeki geleceğinin netlik kazanması bekleniyor. Son iki maçta kadroda olmasına rağmen süre alamayan tecrübeli oyuncu bu sezon Altay formasıyla 17 maçta ter döktü. Ligin 13. haftasında Eskişehirspor maçında sakatlıktan sonra 1 ay sahalardan uzak kalan oyuncunun toparlanması güç oldu.

BOZOK'TAN MESAJ VAR

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, ktrona virüsünten dolayı ertelenen liglerin mutlaka tamamlanması gerektiğini söyledi. Süreç içinde kulüp olarak önceliklerinin sağlık ve güvenlik olduğunu belirten Bozok, "Biz de birlikte idman yapamıyoruz. Oyuncularımız vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde ve belirlenen saatlerde tesislerimizde sosyal mesafeyi koruyarak tek başlarına antrenmanlarını yapıyorlar. TFF'nin takvimine göre programın açıklanmasını bekliyoruz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini kimse kabul etmez. Bu sezonun oynanmamış olması da kabul edilemez. Mutlaka ligin bir şekilde tamamlanması gerekiyor" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ