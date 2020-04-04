A.Ordu’da herkes golcü

TFF 1. Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Altınordu'nun ligde attığı 32 golü 11 farklı oyuncusu kaydetti. Kırmızı-lacivertli ekibin her mevkisinde görev yapan tüm futbolcuları skora katkı sağladı. İzmir temsilcisinde ligde en fazla golü gurbetçi forveti Kemal Rüzgar kaydetti. Yaşadığı talihsiz sakatlıklar yüzünden geç form tutan Kemal Rüzgar 7 gol atma başarısını gösterdi.

OKAN DERİCİ'DEN 5 GOL

Orta sahada oynayan Okan Derici de 5 gol atarak Altınordu'da en skorer oyuncular arasında yer aldı. Hüseyin Atakan Üner, Muhammed Mert ve Metehan Mimaroğlu'da 3'er kez fileleri havalandırdı. TFF 1. Lig tarihinde en genç gol atan oyuncu olarak tarihe geçen 15 yaşındaki Burak'ta 2 gol kaydetti. Hüsamettin, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu ve Ravil de 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Devre arasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer olan Anıl Koç'ta ilk yarı Altınordu formasıyla 5 gol atmıştı. Kırmızı- lacivertliler de bu sezon tüm oyuncular skora büyük katkı sağladı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ