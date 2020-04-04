Artık deniz bitti

Zorlu, “Kurtuluşun altyapıda olduğunu söyledik, kimse dinlemedi. Barcelona bile yüzde 70 tasarrufa gidiyor. Borç batağındaki kulüplerimiz şimdi ne yapacak?” dedi.

Spor müsabakalarının takvimini alt üst eden korona virüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kulüplere ağır darbe vurdu. Küresel salgının ekonomik boyutunu değerlendiren, deneyimli spor adamı Kemal Zorlu, "30 yıldır kurtuluşun altyapıda olduğu yönündeki önerilerimizi dinlemeyen kulüpler, bu musibetle doğru yolu bulacak. Çünkü futbolda deniz bitti. Bu maddi şartlarda pahalı transferler hayal" diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle Avrupa'nın bir çok kulübünün küçülmeye gideceğini belirten Zorlu, oyuncu ve bonservis ücretlerinin yüzde 50 düşeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Zorlu, "Bu düşüş oyuncu satış bedellerini aşağıya çekecek. Yabancı sınırı kuralı uygulayan ülkeler arasında 14 yabancıyla lider olan Türkiye'de tüm kulüpler oyunculardan zarar edecek" dedi.



Türkiye'de ilk minik takımı kuran kulübün Altay olduğunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından merhum Mazhar Zorlu'nun kurduğu o takımda kendisinin de forma giydiğini anlatan Kemal Zorlu, "Biz doğruyu 60'lı yıllarda görmüştük. Altay'ın geçmiş yıllardaki başarısı o altyapı organizasyonundan geliyordu. Altay futbolcu fabrikasıydı.

"KARARLARIMIZ UYGULANMADI"

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel ve Amatör Kurul Başkanlığım döneminde, kulüplerin ekonomik disiplinini sağlama adına devrim niteliğinde kararlar almıştık. 1995'te kulüplerde altyapıları güçlendirecek harika bir program hazırladık. Ama uygulanmadı. korona virüs illeti kulüpleri iflasa götürüyor. Artık herkes aklını başına almak zorunda" dedi.



Kulüplerimiz yoğun bakımda

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Merkez Danışma Kurulu üyeliği de yapan Kemal Zorlu, salgın yüzünden Avrupa'nın beş büyük liginin şu ana kadar 4 milyar Euro zarar ettiğinin altını çizdi. Zorlu, "Türkiye'de kulüplerin gelir kaybı şimdiden 500 milyon lira. Geçen sezon havuzdan 1 milyar 884 milyon lira alan kulüpler, bu sezon 2.1 milyar lira beklerken hesaplar alt üst oldu. Bilet satışı ve kombine iadesi 30 milyondan fazla zarar getiriyor. Bu zararın yüzde 80'i dört büyüklerin. Lisanslı ürün mağazalarının kapanmasından 65 milyon lira gelir kaybına uğradılar. Koronavirüs kulüpleri yoğun bakıma soktu" ifadesini kullandı.



Borç batağından kurtulamıyorlar

UEFA'NIN finansal raporuna göre, kulüplerimi-zin geçen yıl 263 milyon Euro zarar ettiğini belirterek, Fenerbahçe 334 milyon, Beşiktaş 184 milyon, Gala-tasaray ise 175 milyon Euro borçla, Avrupa'nın en fazla borcu olan 20 kulübü arasına olduğunu ifade eden Zorlu, "Koronavirüs salgınının yarattığı ekono-mik tahribat yüzünden kulüplerin yayın, reklam ve hasılat gelirleri taban yapacak. Sponsor bulmak çok zorlaşacak. 382 milyon Euro kar aden İngiltere Pre-mier Lig'de bile bir çok kulüp satılma noktasına geldi. Barcelona bile yüzde 70 tasarruf yapmayı planlarken, bizim kulüpler transfer yapamaz" diye konuştu.



Bu zarar beş yılda toparlanır

Kulüplerin korona virüs salgını nedeniyle köşeye sıkıştıklarını belirten Zorlu, "Oyuncu yetiştiren kulüpler ayakta kalacak" dedi ORTAYA konan rakamlara göre, büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüplerimizin, koronavirüs darbesi yüzünden çıkmaza girdiğini vurgulayan Zorlu şöyle konuştu, "Yıllardır sporun içinde olan, futbolun yönetiminde yer alan bir kişi olarak, oyuncu yetiştiren kulüplerin ayakta kalabileceğine inanıyorum. Üretebilen yaşayacak. Bunu sağlamak için radikal önlemler alınmalı. Yıllardır kulüplere altyapı için sürekli para pompalayan federasyon, kademeli olarak tüm liglerde altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu getirmeli. Bütçe disiplini katı şekilde uygulanmalı. Bunlar yapılsa bile, kulüpler 5 yılda ancak toparlanır. Aksi halde Türkiye'de futbol biter" diye konuştu. Koronavirüs salgınının sadece futbolu değil, tüm spor branşlarını vuracağını da ifade eden Kemal Zorlu, sporun sektör olarak da küçülmeye gideceğinin kaçınılmaz olduğunun da altını çizdi.