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Haberler Spor Aslan’da kriz kapıda

Aslan’da kriz kapıda

Aslan’da kriz kapıda
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, ilk etapta en çok ücreti alan isimlere yönelirken Falcao (7.5), Feghouli (3.8), Muslera (3.5) ve Belhanda'nın (3.3) 18.1 milyon Euro'luk maaşından toplamda 9 milyon Euro'luk bir indirim sağlamayı hedefliyor. Muslera, Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarını 2 milyon Euro'ya çekmeyi düşünen yönetim, 3.5 milyon Euro'luk bir kesinti yapıp Falcao'nun maaşını da 4 milyon Euro civarına indirerek bu zorlu süreci atlatmak istiyor.

İNDİRİM SORUNU
Ancak ismi geçen yıldızlar indirim teklifine sıcak bakmazken sarı kırmızılıları zor günler bekliyor. Bilindiği üzere önceki günlerde kaptan Selçuk İnan fedakarlık yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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