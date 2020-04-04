Carlos Tevez çağrı yaptı

Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen golcü oyuncu Carlos Tevez, yeni tip korona virüs salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmaları için futbolculara çağrı yaptı. Tevez, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, futbolcuların bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Benim de yaptığım gibi salonda video çekip 'evde kalın' demek güzel ama asıl yapılması gereken ihtiyaç sahibi insanların yanında olup onlara yardım etmek. Futbolcular, aktörler yoksul mahallelere yardımda bulunmalı. Mesela bir aşevine gidip seve seve elimden ne geliyorsa yaparım. Yetkililerin doğru şeyler yaptıklarını biliyorum ama biz de onlar için orada olmalı ve bir şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.