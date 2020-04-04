  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Carlos Tevez çağrı yaptı

çağrı yaptı

Carlos Tevez çağrı yaptı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen golcü oyuncu Carlos Tevez, yeni tip korona virüs salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmaları için futbolculara çağrı yaptı. Tevez, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, futbolcuların bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Benim de yaptığım gibi salonda video çekip 'evde kalın' demek güzel ama asıl yapılması gereken ihtiyaç sahibi insanların yanında olup onlara yardım etmek. Futbolcular, aktörler yoksul mahallelere yardımda bulunmalı. Mesela bir aşevine gidip seve seve elimden ne geliyorsa yaparım. Yetkililerin doğru şeyler yaptıklarını biliyorum ama biz de onlar için orada olmalı ve bir şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Carlos Tevez çağrı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA