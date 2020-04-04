Devletimizin yanındayız

Kulüpler Birliği’nin yaptığı video konferans toplantısında başkanlar aynı görüşte birleşti.

Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüşmek amacıyla dün video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği ve Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil önderliğinde yaklaşık 4 saat süren toplantıda bundan sonraki süreçte izlenecek yol tartışmaya açılırken başkanlar öncelikle her şeyin başının sağlık olduğunu ve Sağlık ve Spor Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda hareket etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

ÇÖZÜM YOLLARI ARANIYOR

Kulüplerin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğinin vurgulandığı toplantıda mağduriyetlerin giderilmesi için TFF'nin devreye girmesi istendi. Başkanlar yayıncı kuruluş gelirleri, futbolcuların biten sözleşmeleri, futbolculara yapılacak ödemelerin ötelenmesi, indirimler konuları masaya yatırılıp ortak hareket etme kararı alındı. Başkanlar konuyu Futbol Federasyonu'na götürüp çözüm üretilmesi için çalışmalar yapılmasını da talep etti.

Kulüpler indirim peşinde

Süper Lig kulüpmlerinin başkanları yabancı futbolcuların ülkeden çıkışlarına izin verilmemesi konusunda hem fikir olurken dünyanın çeşitli ülkelerinde olöduğu gibi takımdaki oyuncuların ücretlerinde indirim yapılması konusunda anlaştı. Başkanlar bunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da yasal olarak düzenlenmesi için çalışma yapılmasını ve kulüplerin bu doğrultuda mağdurilyet yaşamamsı istdi.