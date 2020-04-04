Fenerbahçe’ye Avrupa müjdesi

Finansal Fair-Play kriterleriyle ilgili UEFA’dan gelen “Esneklik kararı” sarı-lacivertlileri iyice rahatlattı.

Fenerbahçe'de Avrupa kupaları konusunda derin bir nefes alındı. UEFA'dan önceki gün çıkan, 'kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair-play konularındaki esneklik' kararları sonrası sarı-lacivertliler rahatladı. Henüz bir ay önce başkan Ali Koç ve yöneticiler, 31 Mart'taki kulüp lisans koşullarıyla ilgili kara kara düşünüyordu. Özellikle bütçenin denkleşmesi ve finansal fair-play kurallarına uyma zorunluluğu nedeniyle ekonomik bir mücadele veriliyordu.

YEİN ŞANSI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Ancak koronavirüs sebebiyle tüm dünyada yaşanan olağanüstü koşullar sonrası UEFA'dan esneklik kararı geldi. Gelecek sezon yani 2020- 21 sezonu için Avrupa kupalarına herhangi bir kriter olmadan katılım fırsatını bulan Fenerbahçe, bu şansı kaçırmak istemiyor.



Tek umutları kupa maçları

Ligde umduğunu bulamayan ve Avrupa kupaları adına en büyük umudunu Türkiye Kupası'na bağlayan Fenerbahçe, UEFA'nın açıkladığı kararlarla rahatladı. Kupada yarı final ilk maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe rövanşta güçlü rakibini eleyip Antalya-Alanya'nın galibiyle finalde karşılaşmak istiyor.