Göztepe'den vize yok

İzmir ekibi yurtdışından ve Türkiye’den önemli teklifler alan Halil ve Alpaslan’a transfer izni vermezken ilk etapta sözleşmesi biten kaleci Beto ve Castro ile kiralıklar Soner ve Serdar’la anlaşma yapacak.

Süper Lig'de Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada önümüzdeki sezonun planlamasına ağırlık veren Göztepe yönetimi, yıldızlarına transfer vizesi vermiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Almanya'nın Freiburg ve Köln, İspanya'nın Celta Vigo ve Alaves ekipleriyle Türkiye'den Beşiktaş'ın takibine giren Halil Akbunar ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Alpaslan Öztürk'ü takımda tutacak. Sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri devam eden ve transferin gözdesi olan iki yıldızına transfer izni vermezken, teknik direktör İlhan Palut'un da görüşünün kararda etkili olduğu öğrenildi.Göztepe yönetimi sözleşmeleri devam eden iki yıldızının yanı sıra, iç transferde de yol haritasını belirledi. Sarı-kırmızılılar, ilk etapta mayıs ayında boşa çıkacak olan Portekizli file bekçisi Beto Pimparel ve orta saha oyuncusu Andre Castro ile görüşerek yeni sözleşme önerecek.

ONLAR DA KALMAK İSTİYOR

Portekizli kaleci Beto'ya 1 yıllık sözleşme önerecek olan sarı-kırmızılılar, Castro'yu ise 2 yıl daha takımda tutmayı planlıyor. İzmir ekibi aynı zamanda kiralık olarak forma giyen Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler'i de bonservisleriyle takıma kazandırmayı hedefliyor. Göz- Göz yönetimi, mutlu olan iki yıldızın sözleşmelerindeki satın alma opsiyonlarını kullanarak kadroda tutacak.

BURAK HAKERLER