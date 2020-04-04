Hazirandan önce olmaz

Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF yönetimiliglerin iptalinin ve oynanmadan tescilinin imkansız olduğunu belirterek, “Lig öyle ya da böyle bir şekilde tamamlanacak” mesajı verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin son durumuna ilişkin açıklama yaparak, liglerin en erken haziran ayının başında başlayabileceğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, gelişmelere göre de 10 alternatifli plan ve senaryonun hazır olduğunu belirterek şu ifadelere yer veridi: "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen '"Korona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından, sportif tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 19 Mart'ta yapılan toplantıda liglerin ertelenmesi kararı alınmıştı. Federasyonumuz tarafından o tarihten bu yana korona virüs salgını ile ilgili oluşan tüm şartlar gözlemlenmekte olup, gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli şekilde değerlendirilmektedir."

"ÖNCELİĞİMİZ İNSAN SAĞLIĞÎ"

"Öncelik sporcularımız, futbola hizmet eden bireyler ve taraftarlarımızın sağlığıdır. Bu nedenle tüm çabamız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda insan hayatı önceliğinden taviz vermeden, UEFA ile de ortak hareket ederek liglerimizde 2019-2020 sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir."



Bizim için sorun yok

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa liglerine göre çok şanslı olduklarını belirtirken, "Liglerimizin bitmesine 8 hafta var. Bu bizim için büyük avantaj. Mayıs ayından itibaren virüs tehdidinin aşağı gitmesi bekleniyor. Takımların Mayıs ayının ortalarında çalışmalara başlayabileceğini ve ligin de Haziran'da tekrar oynanabileceğini ön görüyoruz. Her türlü ihtimal masamızda. Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı, Bilim Kurulu ve UEFA ile devamlı temas halindeyiz" dedi.



Lig iptali söz konusu değil

"Nitekim UEFA'nın 55 üye ülke Federasyonu ile 1 Nisan Çarşamba günü video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıdaki tavsiyesi ve beklentisi de bu yöndedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı dün gece tüm paydaşlar ile paylaşılan mektupta da ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizilmiştir."



Sözleşmeler askıda

"Kulüplerin oyuncuları ve diğer sözleşmeleriyle ilgili UEFA'yla temasta olunup konu hakkında UEFA'nın oluşturduğu çalışma gruplarının tavsiyeleri de dikkate alınacaktır. Bu kapsamda liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir. Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır."



Futbolda cevap bekleyen sorular

Futbol Federasyonu maçların en erken haziran ayında oynanabileceğini duyurup kamuoyunu aydınlattı ancak bu açıklamalar da bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ligler öncesi kulüplere ne kadar hazırlık süresi tanınacak?, Sürenin uzaması ile kulüpler gitmek isteyen yabancı futbolcularını nasıl tutacak? Gelirleri olmadığı için futbolculara ödeme yapamayan kulüpler ne yapacak? Transfer dönemi ne zaman başlayacak?, Yayıncı kuruluş üyelikleri nasıl şekillenecek?, Kombine sahipleri için kulüplerden nasıl uygulamalar gelecek?, Futbolcuların sözleşmeleri nasıl olacak?, TFF tarafından uygulanan Harcama Limitlerin'de yeni bir düzenleme olacak mı?, Sponsorluk anlaşmaları kulüpleri nasıl etkileyecek?