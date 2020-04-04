Helal sana Albayrak

Korona virüs tedavisi gören ve hastaneden yeni taburcu olan Galatasaray’ın İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.2 milyon lira destek verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bir destek de G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

1.2 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrakın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.

CENGİZ'DE KATILMIŞTI

Kampanyaya daha önce test sonuçları pozitif çıkan başkan yardımcısı Faruk Günay ile teknik direktör Fatih Terim'in de katıldığı bildirildi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: 500 bin lira ile destek vermişti. Öte yandan Trabzonsporlu Abdulkadir Ömür'ün de maaşının yarısıyla katıldığı bildirildi.



Futbolculardan anlamlı destek

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. TPFD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.