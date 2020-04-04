Menemen’de Sikiru’ya alkış

Ekol Göz Menemenspor'un sezon başında Nijerya'nın Plateau United kulübünden kadrosuna kattığı Sikiru Olatunbosun, Türkiye'deki ilk sezonunda kurmaylardan geçer not aldı. Sağ kanat ve forvet hattında görev yapan oyuncu bu sezon sarılacivertli formayla 15 lig karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Ekol Göz Menemenspor'da sol bek, önlibero ve sol açıkta da görev yaptı.

UYUM SORUNUNU ATLATTI

Sikiru'nun yetenekli ve ahlaklı bir sporcu olduğunu belirten İzmir ekibinin teknik patronu Cenk Laleci, "Sikiru ilk kez ülkesi dışında futbol oynuyor. Sezon başında biraz uyum sorunu yaşadı ancak çabuk atlattı. Saha içinde nerede görev versek elinden geleni yapıyor. Hem hücumda hem savunmada iyi işler yaptı. Gelecek sezon ondan faydalanmayı planlıyoruz. Sıkı çalışırsa gelecekte isminden çok söz edilen bir oyuncu olacaktır" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ