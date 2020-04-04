“Premier Lig maçları Çin’de tamamlansın”

İngiltere'de tüm liglerin temsilcileri, korona virüsü sebebiyle ertelenen liglerin tamamlanması için bir araya geldi. İsmi açıklanmayan bir kulübün yöneticisi 762 milyon Euro'luk kaybı yaşamama adına akıllara durgunluk verecek bir plan sundu ve "kalan maçları Çin'de oynayalım" dedi. Bu öneri kulüp temsilcilerini bir anda şoka soktu. Virüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de korona virüs vakalarının azaldığı açıklansa da bu fikir birçok Premier Lig ekibi yöneticilerine çılgınca geldi. İsmi açıklanmayan bir kulüp CEO'su da konuyla ilgili olarak "Önerilen yer Çin. Bu hiç mantıklı değil ve bence kesinlikle reddedilecek. Ayrıca Premier Lig'i alıp dünyanın başka bir yerine götürürsek, kesinlikle katlederiz" ifadelerini kullandı.