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Haberler Spor Yıldızlar geliyor

Yıldızlar geliyor

Yıldızlar geliyor
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Göz-Göz, dış transferde hemen hemen her mevkide arayışlarını sıklaştırırken savunma hamlesi için de yıldız bir isme kanca attı. Sol bek transferi için F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine alan yönetim, sağ beke ise Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen Juanfran'ı transfer etmek istiyor. Gassama ve Murat Paluli'den beklediği verimi bir türlü alamayan Göz-Göz, 35 yaşındaki yıldız sağ beki transfer ederek bu mevkideki problemi gidermek istiyor. Göztepe'nin transfer listesine giren Juanfran, İspanyol devi Atletico Madrid'deki performansıyla yıldızlaştı. 35 yaşındaki futbolcu 9 sezon formasını giydiği Madrid ekibinde 2 kez Avrupa Ligi, bir kez de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu da yaşamıştı.

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