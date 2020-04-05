Altınordu’da Kemal Rüzgar şoku yaşandı

Liglerin tatil edilmesiyle Ordu’ya ailesinin yanına giden 25 yaşındaki golcü, yasak nedeniyle dönemiyor

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun golcüsü Kemal Rüzgar, korona virüs salgını mağdurlarından biri oldu. Son olarak 16 Mart'ta iç sahada oynanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından liglere ara verilmesiyle birlikte evi olan futbolcular evlerine giderken, gurbetçi oyuncuların çoğunlukta olduğu bazı futbolcular Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalıp bireysel antrenmanları sürdürmeyi tercih etti. Gurbetçi forvet Kemal ise ligin ertelenmesinin ardından yönetimden izin alarak memleketi Ordu'daki akrabalarının yanına gitti.



KEMAL YASAKLARA TAKILDI

Bu süreçte şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirilmesi üzerine Kemal, takıma geri dönemedi. Gurbetçi futbolcunun Kuşadası'na dönmek istediği ancak yasal kısıtlamaların yanı sıra yönetimin de kamp merkezinde karantina altında olan 10 oyuncuyu riske etmemek için Kemal'in dönmesine izin vermediği bildirildi. Geçen sezon Alman ekibi Viktoria Köln'den gelen Kemal, 8 lig maçında 2 gol atmıştı. Bu sezon patlama yapan Kemal, 15 maçın 6'sında banko oynadı, 7 gol attı.