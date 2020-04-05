Denizlili Onazi’nden orgla İstiklal Marşı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınırken, ülkeler de vatandaşlarına 'Evde Kal' çağrıları yapmaya devam ediyor. Bu süreçte evlerinde olan futbolcular ise zamanlarının çoğunu, sosyal medyada paylaşımlar yaparak geçiriyorlar. Denizlispor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Ogenyi Onazi de önceki gün ilginç ve gururlandıran bir paylaşıma imza attı. Nijeryalı futbolcu kişisel Instagram hesabından İstiklal Marşı'na eşlik ettiği anları paylaşarak gönülleri fethetti. Denizlisporlu Ogenyi Onazi, "İstiklal Marşı'nı duyunca aklıma hep maçlar geliyor. Bu ne ya Kovid- 19. Bitse de bir an önce yeniden maçlara başlasak" ifadelerini kullandı.

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