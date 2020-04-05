Evdeki hesap çarşıya uymadı

Futbolu frenleyen korona transfer dengelerini altüst edince, Fenerbahçe'de de evdeki hesapları çarşıyı uymadı. Vedat Muriç, Ozan Tufan ve Altay Bayındır'a talepler hâlâ yoğun ancak teklifler düşük. Bu durum ise her ay 6 milyon Euro'luk futbolcu gideri olan yönetimi sıkıntıya sokuyor. Fenerbahçe'de yönetim indirim kararını kaptan Emre Belözoğlu aracılığıyla futbolculara iletti ama sadece gözden çıkarılan Mehmet Ekici ve Vincent Janssen'den olumlu yanıt geldi. Serdar Aziz ve H.Ali Kaldırım ise indirime sıcak bakıyor. Önümüzdeki sezon Euro ve dolar bazında değil, lira bazında ödeme yapmayı planlayan yönetim başta Vedat Muric, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson'dan fedakarlık bekliyor. Anlaşmaya yanaşmayan oyuncularla yollar ayrılacak.

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