Göz-Göz de kemer sıkıyor

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada seyirci, naklen yayın, ürün satışı ve reklam gibi önemli gelirlerini kaybeden İzmir temsilcisinde yönetim futbolculara yapılan ödemeleri durdururken anlayış istendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisi derin bir şekilde hissedilen Kovid-19 virüs salgını spor kulüplerine de büyük darbe vurdu. Türkiye'de sportif faaliyetlerin durması sonrası Göztepe de ekonomik sıkıntı içine girerken naklen yayın, tribün gelirleri, ürün satışı ve reklam gibi gelirlerini kaybedince kemer sıkma politikasını uygulayamaya başladı. G.Saray, Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe gibi ekiplerin uyguladığı politikayı model alan Göz-Göz yönetimi, futbolcularla bir görüşme yaparak maaş ödemesini şimdilik durdurdu.



FUTBOLCU MAAŞLARI 2 MİLYON TL

Sarı-kırmızılı yönetim aylık 2 milyon lirayı bulan futbolcu maaşları için kaynak yaratamazken, sarı-kırmızılılardan belirsizlik ve kaos ortamı geçene kadar fedakarlık istedi. Şubat ve Mart maaşlarını alamayan futbolcular yönetime bu konuda destek verdi. Yönetimin önümüzdeki sezon sözleşmeleri biten ve devam edecek futbolcularla da görüşerek yıllık ücretlerinde indirim talep edecek.



■ BURAK HAKERLER