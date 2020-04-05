Irkçılığa hayır

Fransız doktorlar katıldıkları bir televizyon programında korona aşısının denemesini Afrika’da yapılması önerilerine Afrika kökenli yıldız futbolculardan sert tepki geldi.

Fransa'nın LCI kanalında canlı yayın bağlantısı yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, yayın sırasında skandal sözlere imza attı. Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının korona virüs salgınına yakalanan hastalarının tedavisinde kullanılması için yapılan araştırma ve denemeler hakkında konuşan doktorlar büyük tepki topladı. Başta Afrikalı futbolcular olmak üzere dünyanın dört bir yanından bu açıklamaya sert tepkiler geldi.



"AFRİKA OYUN ALANINIZ DEĞİL"

Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde forma giyen yıldız futbolcular, yaptıkları açıklamalarla bu sözlerin ırkçılık olduğunu belirttiler. Türkiye'de forma giyen yıldız isimlerde bu açıklama karşısında sessiz kalmadılar. Göztepe'nin yıldız isimleri Gassama ve Poko bu açıklamanın çok üzücü ve iğrenç olduğunu dile getirdi. Bu iki isim dışında Onazi, Sackey, Bergdich, Mbamba, Barrow, Diomande, Talbi, Kayode ve Koita da sert eleştiriler yaptılar. Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terleten Kamerunlu Samuel Eto'o da, doktorları eleştirdi. Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil" dedi.



Göztepe'nin Gabonlu yıldız orta saha oyuncusu Andre Poko, yapılan açıklama sonrası şok olduğunu söyledi. Poko, "Bu açıklama gerçekten çok üzücü. Duyduğum zaman şok oldum ve gerçek olmamasını diledim. Bu açıklama beni çok kırdı. Dilerim bu ırkçılık karşısında kimse susmaz" dedi.



DEMBA BA'DA İSYAN ETTİ

Ülkemizde yıllardır oynayan, Beşiktaş ve Göztepe maceralarından sonra son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Senegal asıllı Demba Ba, sosyal medya hesabından iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu paylaşarak, "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoş geldiniz" yorumunda bulundu. Ba, "Bu açıklama gerçekten çok üzücü. Umarım yetkililer en kısa zamanda harekete geçerler" dedi.



BU SAF NEFRETTİR

Rizespor'un Nijeryalısı Umar Aminu, yapılan açıklamayla ilgili "Öncelikle umarım herkes iyidir ve aileniz güvendedir. Lütfen evde kalın, bol su için ve ellerinizi yıkamaya özen gösterin. Sosyal medyada aşı testlerinin Afrika'da yapılması gerektiğinden bahsediyordu. Neden Afrika'da test ediyorsunuz? Bu ırkçılıktır. Dünyada Afrika'da olduğundan daha fazla vaka var. Afrika'da test yapmanın bir mantığı yok. Bu saçmalığı ve ırkçılığı durduralım" dedi.



GERÇEKTEN İĞRENÇ

Denizlispor'un Ganalı yıldızı Isaac Sackey'de bu açıklamaya tepkisiz kalmadı. Sackey yaptığı açıklamada, "Bu açıklama karşısında söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok iğrenç bir açıklama. İnsanlar neden Afrika'ya bu şekilde saldırıyor anlamıyorum. Umarım yetkililer en kısa zamanda harekete geçerek bu saçmalığa izin vermez" dedi. Sackey son olarak Türkiye vatandaşlarına 'Evde Kal' çağırısı yapmayı da unutmadı.



NE DEDİLER

Gassama (Senegal): İğrenç bir teklif.

Poko (Gabon): Gerçekten çok üzücü.

Onazi (Nijerya): Bu gerçek olamaz. İnsanlık adına utanç verici.

Isaac Sackey (Gana): Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok iğrenç.

Umar (Nijerya): Bu saf ırkçılıktır. Diomande

(Fildişi Sahili): Afrika laboratuvar değil, Afrika'ya saygı duyun.

Talbi (Tunus): Bu ırkçılığı hep beraber yenmeliyiz.

Kayode (Nijerya): Afrika'daki insanlar deney faresi değil.

Koita (Gine): Afrika'ya giderek istediğinizi yapamazsınız.







