Kaf-Kaf yasağa takıldı

Virüs nedeniyle 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı KSK’de Batuhan, Caner, Berke, Mert, Kerem, Mustafa Çalışkan ve Hakan Denizci’yi etkiledi

KORONA virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin 2.5 aylık aradan sonra Haziran ayında yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da 7 futbolcu 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağına takıldı. Korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler kapsamında 1 Ocak 2000 ve sonrası doğumluların sokağa çıkması yasaklandı.



7 FUTBOLCUYU ETKİLİYOR

4 sezondur transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla ligde mücadele eden Kaf-Kaf'ın profesyonel kadrosundaki 7 isim evden dışarı adım atamayacak. Yeşil-kırmızılı ekibin profesyonel kadrosuna geçen yıl altyapıdan katılan Batuhan 29 Şubat 2000, Berke 19 Ağustos 2000, Caner 30 Haziran 2000, Hakan Denizci 21 Ocak 2000, Mert 22 Ağustos 2000, Kerem 2 Temmuz 2001, Mustafa Çalışkan ise 11 Ağustos 2001 doğumlu. Karşıyaka'da Batuhan bu sezon 3. Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev yaptı. Caner 4, Mustafa Çalışkan ise 2 lig maçında forma şansı buldu. Diğer isimlerin bazıları U-19 takımında da forma giyiyor. Karşıyaka, evlerinde antrenman yapan takıma özel diet programı da çıkardı.