Menemen düğmeye bastı

TFF 1. Lig’de ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sezon sonunda biten Ali Özgün’le masaya oturacak.

TFF 1. Lig'de ilk sezonunda başarıyla mücadele eden Ekol Göz Menemenspor yönetimi, yeni sezon planmalarına erken başladı. Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada boş durmayan sarı-lacivertli kurmaylar, teknik direktör Cenk Laleci'nin de raporuyla yeni sezonda takımda kalması gereken isimlerle bir bir görüşecek.



25 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Yönetimin, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan forvet Ali Özgün ile önümüzdeki günlerde görüşmeyi planladığı öğrenildi. Lige verilen arada oyuncular evlerinde bireysel idmanlarına devam ettiği sarılacivertli kulüpte, kurmayların 30 yaşındaki oyuncuyla gelecek sezonla ilgili fikir alış verişi yapacağı öğrenildi. Geçen sezon Gümüşhanespor'dan İzmir ekibine gelen gurbetçi forvet, 2. Lig'de Ekol Göz Menemenspor formasıyla 31 maçta 12 gol atarak şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Bu sezonda kariyerinde ilk kez oynadığı TFF 1. Lig'de sahaya çıktığı 25 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansla sarı-lacivertli takımına katkı yaptı. Forvet hattında oynayan Ali Özgün zaman zaman sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Gurbetçi futbolcu kariyerinde 163 maçta 59 kez rakip fileleri havalandırdı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ