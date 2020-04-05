Operasyon başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen ara kulüpleri zor durumda bıraktı. Büyük zarara uğraşan G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş kaptanları vasıtasıyla oyuncularından özveri istedi. Yerli futbolcuların çoğu fedakarlık yapmayan hazır olduklarını söylerken yabancı futbolcular, "Menajerlerimizle görüşün" dedi. Bu durum ise yönetimleri zorunlu olarak operasyona götürdü

Süper Lig takımları için kritik süreç başladı. Bu ay birçok kulüp personel maaşlarında kesintiye gitmeden ödemelerini yapmaya çalışıyorlar. Yayın, hasılat ve reklam ürün satışından önemli gelirlerinden olan kulüpler de bir yandan futbolcularla indirim şartları üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Birçok kulüpte özellikle yerli futbolcuların, "Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ne gerekiyorsa yaparız" dediği, ancak yabancı futbolcuların önemli bir bölümünün bu konuya çok da sıcak yaklaşmadığı dile getiriliyor.



KAPTANLAR ARACILIK YAPIYOR

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Mehmet Ekici, Beşiktaş'ta Burak Yılmaz feda için takım arkadaşlarıyla görüşme yaparken, yabancılar teklife sıcak bakmıyor. Kulüpler öncelikle menajerleri devre dışı bırakarak futbolcularla birebir görüşme seçeneği üzerinde duruyor. Bazı oyuncular ise kulüp yönetimlerine "Menajerimle görüşün" diyor. Bu durum ise başta ayda ayda 8 milyon Euro ödemek zorunda olan G.Saray, 6 milyon Euro'luk futbolcu gideri olan Fenerbahçe ve 5 milyon Euro'luk masrafı olan Beşiktaş kulüplerini zorunlu olarak kemer sıkma politikası gütmesine neden oluyor.



BEŞİKTAŞ'TA 5 YILDIZ YOLCU

Koronavirüs salgınının vurduğu futbol ekonomisindeki mali krizden çıkmanın yollarını arayan ve bu nedenle sözleşmesi devam eden yabancı oyuncularla ön görüşme yaparak indirim isteyen Beşiktaş yönetimi, bu konuda ikinci hamlesini de gündemde tutuyor. Şimdiye kadar görüştüğü yabancılardan maaş indirimi konusunda olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, yüksek ücret alan Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Adem Ljajic gibi isimlerle teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya çalışacak.



GALATASARAY'DA YERLİLER İYİMSER

Galatasaray da yönetimin indirim talebini kaptan Selçuk İnan tüm takım arkadaşlarına iletti. Adem Büyük, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram teklife, "Fedakarlığa hazırız" mesajı verirken takımda en çok kazanan isimler Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda indirime sıcak bakmadı. Sadece bu 4 futbolcunun bile anlaşmaları gereği alacağı rakam 17.6 milyon Euro yapıyor. Sarı-kırmızılılarda yönetimin takımın en önemli isimleri olan Muslera, Radamel Falcao ve Feghouli'yi ikna etmeye çalıştığı ancak Belhanda'yı her ne şartta olursa olsun göndermek istediği bildirildi.



LENS VE VİDA BEKLEMEDE

Sözleşmesi 2022'de bitecek olan ve senelik 2.2 milyon Euro net maaşı olan Jeremain Lens ile yıllık 3 milyon Euro kazanan Domagoj Vida indirime hayır dedi. Bu iki oyuncuyu ikna etmeye çalışan yönetimin Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Adem Ljajic'i kesin olarak gözden çıkardığı bildirildi.



YERLİLER FEDA DEDİ

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül, siyahbeyazlı kulüp ile yeni sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı. Beşiktaş'tan 1.7 milyon Euro ücret alan Gökhan, yeni sözleşme için 600 bin Euro indirime gitti. Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitecek olan bir diğer oyuncu Caner Erkin de bir görüşme gerçekleştirerek 1.7 milyon Euro'luk ücretini 1.2 milyon Euro'ya indirdi.



