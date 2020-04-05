Trabzon’a Uğurcan piyangosu

Kalecisi Vlachodimos’u satacak olan Benfica Trabzonspor’un genç kalecisini almak için devreye girdi

Son 10 yılda oyuncu satışından en çok kazanan kulüp olan Benfica (953 milyon Euro), aldığı futbolcuları maden gibi işleyip 1-2 senede Avrupa'nın dev kulüplerine gönderiyor. Portekiz ekibi, yazın da kalecisi Vlachodimos'u Milan veya Napoli'ye satmaya hazırlanıyor. Benfica'nın yerine düşündüğü isimlerin başında ise Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır bulunuyor. Portekiz basını Vlachodimos'un gitmesi durumunda Benfica'nın Trabzonspor'a ciddi bir teklif yapacağını iddia etti.



BİRÇOK DEV ONUN PEŞİNDEYDİ

Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Leicester City'nin de ilgilendiği Uğurcan için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilen Benfica'nın görüşmelere kısa süre içinde başlayacağı belirtildi. Joao Felix'i geçen yaz tam 126 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e gönderen Portekiz ekibi Bernardo Silva, Ederson, Jimenez, Lindelöf ve Renato Sanches'i de yüksek ücretlerle Avrupa'nın devlerine satmıştı.