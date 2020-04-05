Yasağa takılan yıldızlar

Korona virüsü nedeniyle gelen 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından Süper Lig’de forma giyen 75 futbolcu da etkilendi

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıklamıştı. Daha önce kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı verilirken dün açıklanan kararlar ile 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Tabi bu durumdan Süper Lig ekiplerinde forma giyen yıldız isimlerde etkilendi. Zaten evlerinden çıkmayan genç yıldızlar, alınan karar sonrası zorunlu karantinaya girmiş oldular.



F.BAHÇE'DE 3 İSİM

Fenerbahçe'den Abdullah Yiğiter, Abdülcebrail Akbulut ve Ömer Faruk Beyaz takılırken, Trabzonspor'dan ise Faruk Can Genç, Abdülkadir Ömür ve Cafer Tosun yaş sınırının altında kaldı.



İŞTE DİĞER GENÇ YETENEKLER

Eren Bilen (Göztepe) Arda Özçimen (Göztepe) Metin Yıldırım (Göztepe) Batuhan Kırdaroğlu (Göztepe) Ege Özkayımoğlu (Göztepe) Şener Kaya (Konya) Mehmet Dündar (G.Antep) Sefa Anük (G.Antep) Hamza Dündar (G.Antep) Emre Demir (Kayseri) Aksel Aktaş (Kayseri) Furkan Şahin (Kayseri) A.Uzodimma (Kayseri) Abdulsamed Damlu (Malatya) Bilal Barman (Malatya) Yakup Çakır (Antalya) Bünyamin Balcı (Antalya) Batuhan Fındık (Antalya) Cengiz Demir (Antalya) Halil Sevinç (Antalya) Batuhan Arslan (Antalya) Mukairu (Antalya) Vardar (Antalya) Ahmet Varol (G.Birliği) Gökhan Altıparmak (G.Birliği) Murathan Sütçü (Denizli) Asim Aksungur (Denizli) Alihan Kalkan (Denizli) Veysel Ünal (Alanya) Muhammed Sarıkaya (Başakşehir) Mert Çelik (Başakşehir) Emre Kaplan (Başakşehir) Abdülkadir Çelik (Başakşehir) Muhammet Arslantaş (Başakşehir) Halil Bağcı (A.Gücü) Ender Aygören (A.Gücü) Mahmut Altınkaya (A.Gücü) Berke Gürbüz (A.Gücü) Ferdi İmdat (A.Gücü) Muhammet Tuncer (Sivas) Furkan Sağman (Sivas) Zafer Görgen (Rize) Emirhan Topçu (Rize) Berkay Sandıkçı (Rize) Oğuz Güçtekin (Rize)



