1928 Bucaspor’un hedefi şampiyonluk

3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren 4. sıradaki 1928 Bucaspor'un kulüp başkanı Cihan Aktaş, hedeflerinin direkt şampiyonluk olduğunu söyledi. Son 4 maçta yenilgi yüzü görmediklerini ve lider Serik'le aralarında 6 puanlık bir farkın olduğunu belirten başkan Aktaş, "Çıkacağımıza inanıyoruz. Hedef direkt 2. Lig. Tabii ki Play-Off'tan da çıkmak ayrı bir durum. Tabii o da olabilir. Ama çok hızlı bir şekilde 1928 Bucaspor'u hak ettiği yere getirmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı. Aktaş, en büyük hayallerinin 1. Lig ve ardından Süper Lig olduğunu sözlerine ekledi. 1928 Bucaspor, kalan 6 haftada Sultanbeyli, Serik Belediye, Silivrispor'la evinde, 52 Orduspor, Karaköprü Belediye ve Düzcespor'la sahasında oynayacak.

OGÜN ÖZDEMİR