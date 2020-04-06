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Haberler Spor 1928 Bucaspor’un hedefi şampiyonluk

’un hedefi şampiyonluk

1928 Bucaspor’un hedefi şampiyonluk
Giriş Tarihi: 6.4.2020

3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren 4. sıradaki 1928 Bucaspor'un kulüp başkanı Cihan Aktaş, hedeflerinin direkt şampiyonluk olduğunu söyledi. Son 4 maçta yenilgi yüzü görmediklerini ve lider Serik'le aralarında 6 puanlık bir farkın olduğunu belirten başkan Aktaş, "Çıkacağımıza inanıyoruz. Hedef direkt 2. Lig. Tabii ki Play-Off'tan da çıkmak ayrı bir durum. Tabii o da olabilir. Ama çok hızlı bir şekilde 1928 Bucaspor'u hak ettiği yere getirmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı. Aktaş, en büyük hayallerinin 1. Lig ve ardından Süper Lig olduğunu sözlerine ekledi. 1928 Bucaspor, kalan 6 haftada Sultanbeyli, Serik Belediye, Silivrispor'la evinde, 52 Orduspor, Karaköprü Belediye ve Düzcespor'la sahasında oynayacak.

OGÜN ÖZDEMİR

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