4 Kartal’a izin cıktı

Korona nedeniyle yabancı oyuncuların ülkelerine gitmelerini yasaklayan Beşiktaş, şartlı izin verdi.

Süper Lig'in ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından kulüpler, bunun bir tatil değil zorunluluk olduğunu belirterek yabancı futbolcularına ülkelerine gitme izni vermemişti. Ancak TFF'nin liglerin en iyi ihtimalle haziran ayında başlayacağını açıklamasının ardından yabancılardan ülkelerine dönme talepleri ardı ardına gelmeye başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, talepleri değerlendirdi. Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Boateng gidiş için resmen izin istedi. Dört futbolcunun ısrarı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi, "Şartlarımız var. Kabul etmeniz halinde ailenizin yanına gidebilirsiniz" cevabını iletti. Hazırlık dönemi de göz önünde bulundurularak oyunculardan mayısın ilk haftasında İstanbul'da olmaları istendiği gelen bilgiler arasında.