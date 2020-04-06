Korona virüs test sonucu pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak sağlık çalışanları ile fotoğrafını paylaştı. Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisi devam edilen Albayrak oğlu Hikmet Albayrak ve sağlık çalışanlarıyla poz verdi. Albayrak yaptığı paylaşımda, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" dedi.
Albayrak’tan teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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