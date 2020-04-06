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Haberler Spor Albayrak’tan teşekkür mesajı

Albayrak’tan teşekkür mesajı

Albayrak’tan teşekkür mesajı
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Korona virüs test sonucu pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak sağlık çalışanları ile fotoğrafını paylaştı. Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisi devam edilen Albayrak oğlu Hikmet Albayrak ve sağlık çalışanlarıyla poz verdi. Albayrak yaptığı paylaşımda, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" dedi.

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