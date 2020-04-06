Altay’da Tatos buzları eritti

Kulübü FIFA’ya şikayet ettiği için gözden çıkartılan Yunanlı futbolcu alacaklarında indirim yaparak yönetimin gönlünü aldı.

TFF 1. Lig'de sezon sonunda bir çok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek olan Altay'da Yunanlı yıldızı Andreas Tatos yönetimle arasındaki buzları eritti. Devre arasında teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporu doğrultusunda takımdan gönderilen Tatos yaptığı hamlelerle aradığı kırgınlığa son verdi. Teknik Direktör Tandoğan'ın tavrı nedeniyle kampa alınmayan 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurmuştu. Yunanlı futbolcunun bu hamlesi sonrasında iki tarafta gerginlik oluştu. Ali Tandoğan'ın görevden ayrılmasının ardından Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile görüşen yıldız oyuncu, alacaklarında indirim yaparak sözleşmesini uzattı.

BURADA MUTLUYUM

Altay'ı ve İzmir'i çok sevdiğini söyleyen Tatos, "Burada çok mutluyum. Korona virüs nedeniyle lige verilen arada çalışmalarımı evimde harfiyen uyguluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir an önce ülkenin virüs belasından kurtulmasını ve liglerin başlamasını bekliyoruz. Tüm takımın hedefi Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak. İyi ki buradayım ve Altaylıyım" şeklinde konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ