Aslan’da Falcao yolcu

İndirim teklifine sıcak bakmayan Falcao Suudi ekibi All Sadd ile anlaştı. Korona nedeniyle küçülmeye gidecek yönetim Falcao’dan 14 milyon Euro kar edecek.

Korona virüsü nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlan geçiren Galatasaray'da Rademel Falcao şoku yaşanıyor. Katar'ın Al Watan Gazetesi, Falcao'nun, futbolun durması nedeniyle G.Saray'ın maaş indirimi talebine sıcak bakmadığını ve ayrılmayı kafasına koyduğunu yazmıştı. 34 yaşındaki futbolcunun, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştığı ve Xavi'nin çalıştırdığı ekibin, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon Euro önerdiği de habere eklenmişti. Kolombiyalı yıldız ile ilgili bir iddia daha geldi. Katar'dan gelen teklifi kabul edeceğinin iddia edildiği ortamda Kolombiyalı gazeteci Steven Arce, Falcao'nun Al Hilal kulübü yöneticileriyle görüştüğünü iddia etti.Suudi ekibinin yöneticisinin kendisine transferle ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçındığını da söyledi.

KASAYA 14 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların Falcao ile 2 yıllık anlaşması var. Kolombiyalı yıldız, Katar veya Suudi ekiplerden birisine gitmesi halinde sarı-kırmızılı ekibin kasasına da en az 7 milyon Euro girmesi bekleniyor. Ayrıca 7 milyon Euro'luk maliyeti de düşünülürse kasaya girecek para 14 milyon Euro'ya kadar yükselecek.



Aslan'a çifte müjde

Liglere verilen arada boş durmayan Galatasaray, kadro planlaması yapmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yönetim, iki oyuncuyla kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Ryan Donk ile prensip anlaşması sağlanırken, süre ve maaş gibi detayların önümüzdeki hafta gerçekleşecek ikinci görüşmede masaya yatırılacağı öğrenildi. Akıbeti merakla beklenen bir diğer isim olan Henry Onyekuru'da da önemli gelişmeler var. Ne pahasına olursa olsun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye karar veren Onyekuru kararını Monaco'ya söyledi. Aslan Onyekuru'yu 1 yıllığına daha kiralamayı, ancak bu kez satın alma opsiyonuna da sahip olmayı hedefliyor.