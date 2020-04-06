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Haberler Spor Bal-Kes’te Malle Şimşek’le patladı

Bal-Kes’te Malle Şimşek’le patladı

Bal-Kes’te Malle Şimşek’le patladı
Giriş Tarihi: 6.4.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un Malili forvet oyuncusu Aly Malle, teknik direktör Yusuf Şimşek'in dümene geçmesiyle patlama yaptı. Transfer döneminin son gününde İsviçre ekibi Grasshoppers'ten transfer edilen 22 yaşındaki forvet oyuncusu, ilk 8 hafta yedek kulübesine mahkum oldu. 9. haftada Adanaspor maçında ilk 11'de yer alan Malle, Ali Tandoğan döneminde 8 maçta 2 kez 11'de oynarken, Ramazan Kurşunlu döneminde ilk 11'in müdavimi oldu 5 maçta banko görev aldı. Malili oyuncu, Yusuf Şimşek döneminde 7 maçta vazgeçilmez olurken, attığı 3 golle dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. 3-2'lik Boluspor zaferinde 1 gol atan Malle, Ümraniye, Keçiörengücü ve Bursa fileleri havalandırdı, 4 gole ulaştı.

ÜMİT YÖNEY

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