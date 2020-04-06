Centilmenordu

1. Lig’de 32 resmi müsabakada hiç kırmızı kart görmeyen Altınordu, Türkiye’nin en centilmen takımı olmayı başardı. “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganıyla yola çıkan Altınordu, bu sezon 125 profesyonel kulüp arasında hiç kırmızı kart cezası almayan tek kulüp oldu.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu , Türkiye'deki 125 profesyonel kulüp arasında bu sezon lig ve kupa maçlarında şimdiye kadar kırmızı kart cezası almayan tek ekip olarak Türkiye'nin en centilmen takımı unvanını elinde bulundururken, bu nedenle göğsü kabaran başkan Seyit Mehmet Özkan, duygularını satırlara döktü. Kulüpte aşçısından çimcisine, futbolcusundan teknik heyetine kadar A takıma emek veren herkesi kutlayan Başkan Özkan, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganının karşılığını verdiklerini vurguladı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, kendisini adadığı yolda tam 13 yıldır inatla yürüdüğünü belirterek, tüm çalışan, futbolcu ve teknik adamlara mektup yazarak, "Bu süreçte çok ama çok üzüldüğüm zamanlar olduğu kadar, keyiflendiğim ve, 'İyi ki bu yola çıkmışım' dediğim anlar da oldu" dedi.

KENDİMİ GENÇLERE ADADIM

Özkan, "Aldığım bir haber beni öylesine mutlu etti ki bunu sizlerle paylaşmak istedim. A takımımızın oynadığı hiçbir maçta kırmızı kart görmediğini öğrendim. 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' felsefemizin omuzlarında artık bir apolet daha oldu. Ne mutlu bize, ne mutlu size. Çok teşekkür ederim hepinize. Altınordu özelinde bu toprakların çocuklarının başarı hikayelerine değerli bir sayfa eklediniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.



Kurtuluş altyapıda

Tamamı yerli ve genç oyuncularla mücadele edip altyapısından Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü olmak üzere birçok önemli yıldız çıkartan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, kurtuluşun altyapıda olduğunu belirterek, korona virüs nedeniyle yaşananların herkese ders olması gerektiğini söyledi. Yaşananları '5. viteste giden bir arabanın aniden frene basması' olarak gördüğünü belirten Başkan Özkan, "Devlet politikası oluşturulmalı. Altınordu gibi bir sistem kurulmalı. Yoksa kulüpler bir adım öne gidemezler. Üretecek, satacak ve kazanacaksın" dedi. Özkan, korona virüsün yaşamın her alanında olduğu gibi futbolu da vurduğunu belirtirken, "Artık herkes yeni futbol düzeni üzerine kafa yoruyor. İşte tam da bu noktada astronomik transferler yerine her kulübün kendi öz kaynaklarına dönmesi gerek" dedi.