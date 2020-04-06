Erol Bulut tamam

Fenerbahçe'de son dakika teknik adam gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, önümüzdeki sezon teknik direktörlük için Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli yönetimin Erol Bulut sonrası planı ise ortaya çıktı. Bulut'un üzerinde büyük bir futbol aklı daha olacak. Yönetim, Erol Bulut'un üzerine bir sportif direktör düşünüyor. Bu isimlerin ise Lucescu, Zico ve Daum olduğu öğrenildi. F.Bahçe adaylardan birini göreve getirerek Bulut'un üzerindeki yükü hafifletmek amacında. Bu şekilde daha sağlıklı bir yapı olacağı görüşündeler.