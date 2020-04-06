Fener’de Ozan yolcu

Zor günler geçiren Fenerbahçe yönetimi, transfer yapabilmek için yıldız isimleri satmayı düşünüyor.

Küresel bir salgına dönüşen korona virüsü nedeniyle evde yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda transfere kaynak yaratmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muric'i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor. Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler, Zajc ve Ozan Tufan'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor. Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için 12 milyon Euro'luk bonservis bedelinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.