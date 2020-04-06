Kaf-Kaf’ın kozu gençlik

Transfer yasağı nedeniyle 3 sezondur gençlerle mücadele eden İzmir ekibi, Play-Off hattında kalırken taraftarlarını da 2. Lig için umutlandırdı.

Bir taraftan ekonomik sorunlar, diğer taraftan transfer yasağı ile boğuştuğu için üç sezondur altyapısından çıkan gençlerle mücadelesini sürdüren Karşıyaka krizi fırsata çevirip ligde büyük işler başarmaya başladı. Herkesin küme düşerler dediği geçen sezon genç ekibiyle Play- Off'a kadar yükselen yeşilkırmızılılar bu sezon daha tecrübe kazanıp hep zirve yarışının içerisinde oldu.

HEDEFLERİ 2. LİG

TFF 3. Lig 2. Grup'ta topladığı 43 puanla 5. basamakta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'nın rakiplerine göre gruptaki en önemli kozu gençliği. Kaf-Kaf, 17 takımlı grupta 23.5 yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip olan takım. TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeşil-kırmızılı ekibi, 23.9 yaş ortalamasıyla Karadeniz ekibi Of takip ediyor. Kocaelispor'un lider olduğu grupta kalan maçları ilk 5 içerisinde tamamlayıp Play-Off'a yükselmek isteyen yeşil-kırmızılılar bu sezon 2. Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor.



Mustafa'lar zirvede

Karşıyaka'da bu sezon forma giyen en genç futbolcu 18 yaşındaki Mustafa Çalışkan olurken en yaşlı oyuncusu 31 yaşındaki Mustafa Aşan oldu. İzmir ekibinde 19 yaşındaki Caner Cengiz ve Batuhan Kara ise takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Genç bir ekibimiz var ama üç yıldır da birlikte oynayan bir takımız. Bizim için büyük avantaj. Ekibime güveniyorum" dedi.