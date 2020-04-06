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Haberler Spor Manisa FK’da Serdar rüzgarı

FK’da Serdar rüzgarı

Manisa FK’da Serdar rüzgarı
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Tecrübeli forvet Serdar, 27 maçta attığı 20 golle kariyer rekoruna ulaştı.

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynamayı garantileyen Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli golcüsü Serdar Deliktaş bu sezon siyah-beyazlı formayla attığı gollerle kariyer rekoruna ulaştı.

EN PARLAK DÖNEMİ
28 maçta attığı 79 golle Türkiye liglerinin en golcü takımı olan siyah-beyazlılarda, Serdar 20 golle başarıda önemli bir paya sahip. Takımın en golcü ismi olan 34 yaşındaki forvet oyuncusu, 27 maçta banko görev yaptı, 2335 dakika sahada kaldı, 1 maçta cezalı olduğu için oynamadı. Kariyerinin en parlak dönemini yaşan Serdar'ın gol attığı 13 maçta Manisa, 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 34 puan topladı. Manisa FK'da Serdar'ı, 11 golle Zahit Fındık, 9'ar golle Dilaver Güçlü ve Sinan Kurumuş, 7 golle Sertaç Çam, 4'er golle Nizamettin Çalışkan ve Erhan Kara izliyor.

OGÜN ÖZDEMİR

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