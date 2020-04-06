Ne oldu be sana Hakan

Altay'da ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin radarına bile giren Hakan Demirci, siyahbeyazlı takımda istediği süreyi bir türlü bulamadı. Sezon başında Alanyaspor'un altyapısından transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat, şimdiye kadar ligde 5, kupada 3 karşılaşmada şans buldu. Antalya'da gerçekleşen devre arası kampında G.Saray, Trabzon ve Yeni Malatyaspor'un ilgisini çeken genç futbolcu siyah-beyazlı formayla ligde ilk 11'de 1 kez bile görev alamadı. İsviçre doğumlu Hakan'ın İzmir ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.