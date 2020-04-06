Prijavic tutuklandı

Suudi Arabistan'da El İttihad'te oynayan Aleksandar Prijovic, sokağa çıktığı ve virüs yasaklarına uymadığı gerekçesiyle ülkesi Sırbistan'da tutuklandı. Saat 17.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının olduğu Sırbistan'da ihlal edenler 3 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.