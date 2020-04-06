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Haberler Spor Prijavic tutuklandı

Prijavic tutuklandı

Prijavic tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Suudi Arabistan'da El İttihad'te oynayan Aleksandar Prijovic, sokağa çıktığı ve virüs yasaklarına uymadığı gerekçesiyle ülkesi Sırbistan'da tutuklandı. Saat 17.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının olduğu Sırbistan'da ihlal edenler 3 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

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